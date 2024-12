Baraonda Biancorossa assente in curva

La Baraonda Biancorossa non ci sarà. I ragazzi della Curva confermano la loro volontà di non essere più presenti al palazzetto e nemmeno in trasferta fino a quando la vicenda che ha portato a questa decisione non sarà definitivamente chiarita. Per la prima volta dopo quindici anni ma possiamo dire nella storia del tifo pistoiese, un gruppo della Curva non sarà presente al PalaCarrara. È un fatto unico che la dice lunga sul momento che sta attraversando Pistoia sia dentro che fuori dal campo.

Di situazioni critiche in tutti questi anno ce ne sono state molte ma mai la parte calda del tifo aveva deciso di disertare il palazzo e soprattutto mai per motivi che non sono riconducibili ai risultati o alla squadra. Da una parte questo lascia dei margini di speranza perché significa che la passione c’è ed è sempre viva, dall’altra mette in luce una situazione che se non trova al più presto una soluzione rischia di compromettere il futuro del basket a Pistoia.

M. I.