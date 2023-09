Banca Alta Toscana in festa: "Un presidio sul territorio che investe sulle persone"

Due serate per incontrare i soci e condividere con loro un momento conviviale, nello spirito della cooperazione, in avvicinamento al traguardo storico dei 120 anni dalla fondazione della Banca, che ricorrerà nel 2024. La Festa del socio di Banca Alta Toscana si è tenuta sabato 16 e sabato 23 settembre al circolo di Masiano, a Pistoia: 900 i partecipanti complessivi alle due serate. In entrambe le occasioni, alla cena – preparata e servita dai volontari della Pro Loco di Masiano – è seguito un intrattenimento con musica dal vivo anni Ottanta, a cura della band 80 Voglia.

Con questa "semplice iniziativa", una festa di fine estate apprezzata dalle famiglie, Banca Alta Toscana ha voluto rinsaldare il proprio legame con la compagine sociale e con il territorio. All’invito hanno risposto presente anche i sindaci dei comuni di Pistoia Alessandro Tomasi, di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, di Quarrata Gabriele Romiti e di Agliana Luca Benesperi, i quali hanno espresso il loro apprezzamento per l’operato della Banca sul territorio, oltre al direttore della Federazione Toscana delle Bcc Roberto Frosini.

Le due serate si sono aperte con la proiezione del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato a luglio scorso a Roma, in occasione della cerimonia per i 140 anni di fondazione della prima Cassa Rurale e Artigiana. Un messaggio in cui il Capo dello Stato ha ringraziato il credito cooperativo, di ieri e di oggi, riconoscendone il contributo apportato alla crescita del Paese.

Dell’orgoglio di essere soci di una banca di credito cooperativo, ha parlato nel suo intervento il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci. "Le Bcc sono presenti nei comuni più lontani e rappresentano un presidio fondamentale per l’economia locale perché i risparmi che vengono raccolti sul territorio, vengono reinvestiti nello stesso territorio. Inoltre le banche di credito cooperativo fanno tantissimo per il sociale: noi assistiamo più di 200 associazioni con contributi ed altre forme di sostegno – ha detto –. La nostra Banca è quella che durante la pandemia ha erogato 200mila euro in tempi brevissimi per acquistare e mettere a disposizione degli ospedali i respiratori per le terapie intensive. Così come abbiamo concesso gratuitamente i locali del nostro Forum da 700 posti, dove sono stati somministrati 10mila vaccini. Non possiamo che darvi messaggi positivi: il bilancio è molto buono, la Banca è inserita nel miglior modo all’interno di Iccrea che rappresenta il quarto gruppo bancario nazionale, il primo per capitale interamente italiano. I nostri parametri, che vengono controllati sia dalla Bce che da Iccrea, sono ottimi. Il prossimo anno ricorrerà il 120° anniversario di fondazione di Banca Alta Toscana e studieremo qualche iniziativa per festeggiare coinvolgendo il maggior numero di persone. Siete soci di una banca che è volano dell’economia locale. Vi chiedo di stare vicini alla vostra banca, alla vostra cooperativa e potremo fare veramente ancora tante cose insieme nel futuro".

"Questa è una serata che a parer mio testimonia il legame che c’è tra la Banca e il territorio – ha aggiunto il direttore generale di Banca Alta Toscana, Tiziano Caporali –. Un legame che è storico e che non ha solo radici economiche, ma ha anche radici sociali e culturali: tutti insieme spingiamo affinchè il nostro territorio cresca e la crescita sia a beneficio di tutti. Vorrei ricordare che la nostra Banca è la risultante di quattro istituti di credito del territorio; ciò dimostra ancora una volta di più quanto l’unione faccia la forza; l’unione di una popolazione che va tutta in una direzione è una fortuna, un valore che dobbiamo coltivare tutti insieme. Sarebbero tante le riflessioni da fare. Mi limito ad una: lavorare in una banca di credito cooperativo e con una banca di credito cooperativo significa anteporre all’interesse dell’individuo il bene della collettività. Ricordiamocelo sempre: noi siamo una forza quando siamo tutti insieme".