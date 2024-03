Banana Split al Santomato, la Cartoon band

Serata all’insegna dei ricordi e del divertimento quella di stasera, venerdì 22 marzo, al Santomato Live Club in compagnia di una delle più longeve band del genere cartoon, i Banana Split Cartoon cover band. Nati nel marzo 2004 dall’idea di Fabio Dolfi e Jonathan Cencini, il progetto ha calcato i palchi di molte rassegne e locali in tutta Italia. Tra i protagonisti per sette edizioni del Lucca Comics & Games, hanno collaborato con tutti i massimi esponenti del genere, da Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, I Cavalieri del Re per citarne alcuni. Il loro show principale ripropone live le migliori sigle dei cartoni animati dagli anni ’60-’70-’80 ai più recenti anni ’90 fino a quelle odierne. Ideatori del Banana Circus primo show di una cartoon band non solo basato sulle sigle dei cartoni, ma che si mischia con teatro, danza, tessuti aerei attraverso giochi e acrobazie circensi. Il tutto combinato alla solidarietà. "Dopo tanti anni era giusto fermarsi e festeggiare insieme ai nostri fan – commenta Dolfi – che sono parte della nostra storia. Durante la serata saranno ripercorsi tutti questi anni con le sigle che hanno caratterizzato la nostra infanzia ". Del gruppo fanno parte Fabio Dolfi, Carlotta Materassi, Francesco Marini, Filippo Stasi, Matteo Meucci, Marco Melillo e Federico Pacini (tastierista dei Bandabardò). Saranno presenti ospiti come Jonathan Cencini, Vanessa Billi, Alice Pinna, Nicola Tonanni, Fabio Salvadori, Simone Pavia, Simone Palma, Lorenzo Nerozzi e Marco Sgaramella (chitarrista dei Piqued Jacks). Cena a buffet (25 euro più concerto) dalle 20 o solo concerto (15 euro compreso drink).

Omaggio a Zucchero e un tuffo spensierato nella Riviera romagnola. Sono le due proposte del Moderno di Agliana. Stasera Alle 21.30, serata d’autore in caffetteria, con omaggio a Zucchero Fornaciari. Apericena su prenotazione al 347.7179560. Domani, sabato 23, "Rimini" spettacolo finalista dell’edizione 2022 "Progetto InBox" dedicato al teatro emergente italiano. Nasce da un’idea di Giulia Quadrelli con Francesco Tozzi. La regia è di Mario Scandale. E’ uno spettacolo del Gruppo Rmn con Ginkgo Teatro, portato in scena da Francesco Tozzi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli e Chiara Sarcona. Tutto si svolge in una specie di intervista continua e ininterrotta, dove prende forma il racconto caleidoscopico di quella metropoli balneare che è la Riviera romagnola. Attraverso l’obiettivo silenzioso della sua macchina fotografica, il protagonista trascina il pubblico alla scoperta di una realtà dove luci e ombre, si trovano a convivere sotto quel velo di spensieratezza felliniana per cui Rimini è conosciuta in tutto il mondo. Biglietteria aperta oggi dalle 15.30 alle 18 e domani dalle 10 alle 12 e il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 20. Telefono 0574.672887. Intanto, è stata annullata la tappa pistoiese del Tau Comedy Lab prevista per stasera al circolo Hitachi di via Ciliegiole. Appuntamento domani alle 21.30 con i Rumori in scena a proporre "Vento d’agosto"

Linda Meoni e Piera Salvi