Baldassarri e Franceschi nella Multiutility

Il primo passaggio ufficiale della nuova "Alia Multiutility Toscana", la società di servizi per il momento legata ai territori di Firenze, Prato, Pistoia e l’empolese che andrà a riunire sotto un unico logo la gestione di acquedotti, rifiuti e servizi pubblici, si è celebrato a Firenze andando ad indicare i dieci membri del consiglio di amministrazione. Al suo interno confluiscono manager già presenti nelle attuali società partecipate: tanto per intendersi, il presidente della nuova entità sarà Lorenzo Perra che, attualmente, ricopriva lo stesso ruolo all’interno di Publiacqua. Il suo vice sarà il pratese Nicola Ciolini, che invece guidava Alia, e l’amministratore delegato Alberto Irace, anche lui proveniente dalla stessa partecipata che si occupa di rifiuti. Gli altri componenti del Cda sono Francesca Calamai, Manuela Grassi, Libero Mannucci, Francesca Panchetti, Filippo Sani e la rappresentanza pistoiese con Marco Baldassarri (foto) ed Edoardo Franceschi. Baldassarri, avvocato e che proviene da Publiservizi, è esponente politico di centrodestra (con un passato anche in consiglio provinciale) mentre Edoardo Franceschi è l’amministratore unico uscente di Cis Spa, l’azienda che si occupa di rifiuti per i comuni di Montale, Agliana e Quarrata e che da sempre ha da gestire la "grana" relativa all’inceneritore di via Tobagi a Stazione di Montale. Per Baldassarri, fra l’altro, ci sarà anche la presidenza delle "Operazioni con parti correlate". Il terzo elemento "pistoiese" all’interno del management della Multiutility è Cristina Pantera, pesciatina, che sarà uno dei sindaci revisori effettivi.