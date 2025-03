"Azienda devastata e vari allagamenti"

Ancora una volta il nostro territorio è stato duramente colpito dalla terribile perturbazione che ha investito la provincia di Pistoia. Questa volta è la collina ad aver subito le ferite maggiori. Nel Comune di Quarrata abbiamo danni ingenti per ben sei frane, una delle quali, quella di Forrottoli, è la più grossa dove una costa del Montalbano si è staccata ed è venuta giù, devastando un’azienda, rendendo inagibile un’abitazione. Anche le due strade che collegano la frazione, via Guado o Granchiaie e via della Fonte, sono state interrotte a causa dell’enorme quantitativo di detriti franato. L’intervento con un drenaggio preliminare alla riapertura delle strade è stato attivato in somma urgenza. Poi ci sono gli altri eventi franosi: a Lucciano, in via di Bindino, c’è stato un cedimento della strada; un altro sulla via che porta a Montemagno, adesso transennati con restringimento di carreggiata. Ci sono stati anche ingenti allagamenti di alcune strade, ora defluiti, nelle zone di barba, Olmi e Caserana.