Avanti su San Lorenzo. Focus riqualificazione. Cantiere a villa Benti. Presto i prossimi step

I cantieri per la rigenerazione urbana di piazza San Lorenzo sono ulteriormente entrati nel vivo con la riqualificazione di villa Benti, opera che dovrà essere conclusa entro l’inizio del prossimo autunno. Il progetto, però, è di più ampio respiro, visto che in quella zona il Comune di Pistoia è riuscito ad ottenere circa 20milioni di euro dal Pnrr e comprende il rifacimento di due edifici scolastici - la primaria Frosini (più di 5 milioni di euro di fondi necessari) e la scuola dell’infanzia Il Melograno (un milione e 575mila euro) unitamente al recupero del complesso conventuale di San Lorenzo e della chiesa di Sant’Ansano (9 milioni e mezzo di euro), la riqualificazione della piazza e delle aree vicine, tra cui quella del parcheggio (2 milioni di uero), e gli interventi di mobilità sostenibile da collegare ad altre opere sparse per la città. Inoltre saranno realizzati anche dei nuovi parcheggi di via del Fornacione e di via dei Campisanti.

"Rivitalizziamo il quartiere di San Lorenzo recuperando il patrimonio comunale per accogliere servizi pubblici e per restituire alla collettività spazi culturali e sociali – dice il sindaco Alessandro Tomasi –. Immaginiamo un quartiere con servizi adeguati e facilmente accessibili, scuole moderne e sicure, spazi di aggregazione". Opere, quelle della zona, che sembravano essere messe a rischio di realizzazione per un cambio di destinazione dei fondi da parte del Governo ma, al momento, questo pericolo appare scongiurato. A Villa Benti ci andranno gli uffici delle attività culturali e del turismo, mentre lo spazio esterno sarà fruibile per piccoli eventi o esposizioni. "Attualmente – spiega l’assessore al Governo del territorio ,Leonardo Cialdi - tre dei sei progetti di ’San Lorenzo si rigenera’ sono già in corso gli interventi, mentre gli altri partiranno a breve. Ringrazio il personale degli uffici comunali che è riuscito a rispettare le tempistiche. Con loro abbiamo dato forma ad un progetto ambizioso costituito da più interventi edilizi che andranno a recuperare strutture di grande valore per Pistoia".

Proseguono a ritmo serrato i lavori alla scuola "Frosini", così come all’adiacente "Il Melograno", mentre per vedere gli operai intorno alla chiesa di Sant’Ansano ci sarà da aspettare fine anno. Contestualmente partiranno le piste ciclabili di collegamento con i nuovi parcheggi di via del Fornacione e via dei Campisanti. Infine, per quanto concerne la piazza, bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno, e saranno impiantati 73 alberi (contro i 12 attuali) e 3721 arbusti. "Il progetto – fanno sapere dal Comune – prevede una serie di accorgimenti per far fronte a fenomeni meteorologici significativi, come tagli idraulici trasversali alla piazza, tredici caditoie complessive e aiuole a raso per l’assorbimento dell’acqua, migliorando la situazione attuale". Proprio su questi aspetti, nei giorni scorsi, si è svolto un incontro pubblico in palazzo comunale alla presenza del sindaco e dell’assessore Cialdi. In precedenza un gruppo di cittadini ha promosso una raccolta firme per ripensare il progetto relativo a piazza San Lorenzo, lamentando eccessiva cementificazione e il mancato coinvolgimento dei residenti.

red.pt