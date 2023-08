Autolinee Toscane replica "Mezzi a minor impatto"

Bus diesel inquinanti sempre e comunque? Non per forza. I moderni veicoli ad alimentazione diesel Euro 6 o Euro 7 risultano, secondo Autolinee Toscane, essere la via migliore per procedere alla transizione ecologica nel trasporto pubblico locale.

"Il bus alimentato a diesel – commenta l’azienda di trasporto che opera in Toscana – si dimostra essere non solo il mezzo più economico, soprattutto se confrontato su lungo raggio, ma anche quello con minor impatto ambientale. Un bus diesel incide solo poco più del 2% sulla CO2 totale prodotta da tutti i veicoli". C’è, inoltre, da considerare un altro dato apparentemente banale ma in realtà significativo: un bus a pieno carico alimentato da un motore diesel toglie dalla strada dalle 40 alle 80 auto, alimentate da altrettanti motori termici, ognuna delle quali emette i propri gas di scarico.

Autolinee Toscane porta un esempio pratico.

"In una città come Firenze entrano 270 mila auto in città ogni giorno, ma se tutti si trasferissero su un bus euro 6 a basse emissioni, come quelli attualmente in commercio e in acquisto dalle aziende di trasporto, compreso il trasporto pubblico, sarebbe possibile ridurre la C02 di 200 tonnellate ogni giorno. Questo equivarrebbe, nel corso di un anno, a quanto assorbono 420 mila alberi".

Con un taglio alle cifre dell’equazione di circa il 60%, l’esempio diviene calzante anche per una città come Pistoia. In sintesi, l’alimentazione elettrica per i bus risulta cosa ben diversa rispetto alle auto elettriche. Al momento, la tecnologia permette di alimentare solo piccolissimi bus urbani da utilizzare in turni con basso chilometraggio. Mezzi che necessitano di lunghissimi tempi di ricarica a fronte di un tempo di esercizio molto ridotto. La rivoluzione green del trasporto pubblico locale su gomma, insomma, non arriverà dall’alimentazione elettrica; quanto meno, non nel breve periodo.

Francesco Storai

X