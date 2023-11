Auto finisce fuoristrada. Attimi di paura a Barba

Disastroso incidente nella tarda mattinata di ieri sulla Statale Fiorentina a Barba, nelle vicinanze del distributore di benzina Ip. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato violentemente prendendo in pieno e travolgendola tutta una serie di elementi in metallo della barriera che delimita il percorso pedonale. L’effetto dello schianto, a prima vista, ha destato molta preoccupazione al punto da richiamare sul posto diversi mezzi di soccorso nel timore che ci fossero persone rimaste seriamente ferite.

Per fortuna, da una prima osservazione pare che l’impatto sia terminato senza conseguenzetroppo gravi per il conducente, trasportato in codice verde all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Distrutta invece l’automobile, tanto che per estrarre il ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La strada è rimasta chiusa al traffico anche per permettere ai Carabinieri di effettuare i rilievi e per ripulire la carreggiata.

red.pt