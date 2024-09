Auto d’epoca. Sfila l’eleganza in città

Le vetture più eleganti tornano a sfilare in città. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato, quando i turisti di grande qualità arrivavano a bordo di bolidi lussuosi. È in programma sabato 21 e domenica 22, a Montecatini, il quindicesimo concorso Internazionale di eleganza "Automobili di Montecatini - Since 1934. Il programma, come i precedenti, è visibile sui siti www.kursaalcarclub.it o www.concorsoeleganzamontecatini.it. La manifestazione e patrocinata da Comune, Regione, e Fondazione Collodi. Saranno presenti il sindaco Claudio Del Rosso, il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e il governatore Eugenio Giani, oltre a vari sindaci e personalità. Il punto di riunione delle 26 auto invitate è fissato dentro il Giardino Garzoni sabato 21, la mattina. L’arrivo a Montecatini è previsto alle 15 nella piazzetta Regia (nella zona del monumento ai caduti) , con la successiva esposizione delle vetture sul red carpet, anche durante la notte. All’Hotel Settentrionale Esplanade, alle 17.30, è fissato un incontro-dibattito. Il tema sarà "Auto storiche e le altre: dove va l’automobile". Sono previsti gli interventi di Davide Giudici, direttore Aci Editore, e Pietro Camardella, capo car designer Pininfarina e Ferrari. Seguirà una cena di gala. Domenica 22 è prevista la presentazione delle singole vetture, dalle 11 alle 13, sulla rampa del Comune, con la sfilata in viale Verdi e a seguire, la premiazione delle vincitrici di categoria, con la consegna del Premio Lamborghini, del Premio Tabucchi e del Gran Trofeo Best in Show alla vincitrice assoluta del concorso.

Da.Be.