Auto contro l’edicola. Un appello ai testimoni

Il primo gennaio 2025, mercoledì, un’auto è finita contro l’edicola di viale Europa, a Casalguidi, danneggiando seriamente il lato sinistro del chiosco. La notizia ci è stata riferita ieri dalla titolare della rivendita di giornali, Silvana Martelli, che si è messa in contatto con la nostra redazione: "Ho l’allarme collegato con il servizio di vigilanza privato. Le guardie giurate sono intervenute subito e la macchina era ancora sul posto. Il vigilante ha fatto in tempo a prendere il numero di targa, ma il conducente, quando ha visto la vigilanza, si è subito allontanato. Abbiamo chiamato anche il 112, ma ci è stato detto che, in assenza di feriti e in mancanza di personale non era possibile effettuare l’intervento.

"Ho presentato la denuncia all’assicurazione – spiega Silvana Martelli – ma rivolgo anche un appello a chiunque avesse assistito a questo danneggiamento che è avvenuto alle 18 di quel pomeriggio. Il mio numero fisso è lo 0573.528196 e mi si può trovare all’edicola negli orari di apertura".