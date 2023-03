Autismo: famiglie e ragazzi insieme Una settimana di incontri ed eventi organizzati dalla Fondazione Maic

Tutto pronto per la "Settimana dell’Autismo 2023". Organizzata dalla Fondazione MAiC, prevede un programma di iniziative che coinvolgeranno utenti, familiari e numerosi volontari insieme a molte associazioni, scuole, e realtà sanitarie e socio-sanitarie del territorio pistoiese. "Per MAiC l’autismo è un tema molto sentito - ha detto il presidente Luigi Bardelli -. Nei nostri centri di Pistoia, Barile, Spazzavento e Pieve a Nievole accogliamo circa 200 ragazzi di età diverse. Abbiamo una grande esperienza maturata nel tempo, di altissimo livello, e questo grazie anche alle nostre operatrici. L’autismo è una patologia che la gente deve conoscere. Porteremo le persone con autismo a contatto con la vera realtà per applicare ciò che si insegna nei centri realizzando quella che si chiama pedagogia itinerante, così come facciamo già portandoli al mare, così come verrà fatto nella crociera prossima che abbiamo organizzato".

Gli eventi partiranno martedì 28 alle 15 con un flash mob in Piazza dello Spirito Santo a Pistoia, per accogliere i pellegrini di Sentiero in Blu della Fondazione Opera Santa Rita di Prato, in collaborazione con Non Pensare Balla. Gli eventi proseguiranno il 29 e 30 marzo con una serie di incontri organizzati nell’auditorium della Fondazione MAiC rivolti ai vari livelli di istruzione, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Invece il primo aprile, sempre in Fondazione, ci sarà un incontro aperto a tutta la comunità. Il 2 aprile alle 17 sarà il momento di "Passeggiando in città". Ragazzi, operatori, famiglie e amici, si affacceranno per le vie del centro storico di Pistoia.

"Abbiamo deciso di organizzare più attività su più fronti proprio per sensibilizzare tutti - ha spiegato Francesca Pacini del servizio ambulatoriale per disturbi della comunicazione della fondazione Maic -. Quindi abbiamo anche attività più aperte alla città come quella di martedì 28 e quella di domenica due aprile dove faremo una passeggiata con i nostri ragazzi in centro. Anche perché la domenica rappresenta il tempo in cui loro potrebbero essere più isolati a casa e quindi per questo abbiamo scelto di uscire con loro. Poi abbiamo organizzato due incontri di formazione specifici per le scuole di tutta la provincia di Pistoia, e in questo ci hanno supportato dall’ufficio scolastico del Provveditorato. Concludiamo con una giornata di studio sabato primo aprile, aperta a tutta la comunità: la mattina ci sarà l’aspetto un po’ più tecnico, ma comunque fruibile da tutti, e nel pomeriggio la parola andrà alle scuole, varie associazioni, genitori e anche alcuni ragazzi che riporteranno la loro esperienza di presa in carico proprio per andare a evidenziare quelle che sono le buone prassi nel territorio Pistoiese". Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionemaicpistoia.it o chiamare e scrivere alla Fondazione: 0573991175, [email protected]

Gabriele Acerboni