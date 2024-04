"Attività danneggiate dal cantiere. Tempi certi per viale Matteotti"

"Per quel che mi riguarda, non sono affatto contraria ai lavori in corso e penso anzi che la riqualificazione del quartiere sia necessaria. Quel che chiedo, al pari degli altri commercianti, è chiarezza: vorremmo sapere quando il cantiere legato alla ciclabile sarà completato".

E’ la richiesta di Federica Lotti, titolare di Lotti Serre, che si è fatta portavoce di alcuni imprenditori in merito alla criticità riscontrata fra viale Matteotti e via Traversa, che impatterebbe a suo dire sul commercio della zona.

Il problema, nel dettaglio, è rappresentato dal cantiere inerente al percorso ciclopedonale che attraversa la zona, e che ha imposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità.

"Inizialmente, stando ai cartelli, questo cantiere avrebbe dovuto chiudersi lo scorso 12 aprile – ha aggiunto Lotti – poi il termine è stato prorogato sino a venerdì scorso, per poi arrivare un’ulteriore proroga sino al 30 aprile prossimo. Se fino a pochi giorni fa avevamo almeno una data però, successivamente è sparito pure il cartello che indicava le tempistiche".

Lotti e i negozianti della zona non si dicono insomma contrari all’opera di riqualificazione, ma chiedono di saperne di più sui presunti ritardi. Che avrebbero già avuto le prime conseguenze negative.

"Abbiamo tutti riscontrato un calo di clienti. Tante persone ci hanno ricordato che adesso servono quarantacinque minuti per arrivare da Piazza Mazzini a viale Matteotti – ha concluso – un ritardo che sta creando disagi anche alla cittadinanza: non tutti hanno capito poi che al momento Piazza San Lorenzo è chiusa solo al parcheggio. Si tratta ad ogni modo di una situazione che rischia di diventare insostenibile per noi, di questo passo. Ecco perché vorremmo una risposta certa, dal Comune".

Giovanni Fiorentino