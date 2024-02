Attesi Zangrillo e Santanché

MONTECATINI TERME

Termina questa mattina l’assemblea nazionale di Anci Giovani. L’apertura dei lavori al Teatro Verdi è prevista alle 9.30 con i saluti e l’introduzione di rito. Alle 9.45 il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dopo un breve incontro con i giornalisti, terrà un intervento di apertura. Alle 10, alcuni sindaci e amministratori locali, con la partecipazione del ministro del turismo Daniela Santanchè e di quello delle disabilità Alessandro Locatelli, parleranno del tema "L’Italia più bella – Sviluppi locali e vocazioni turistiche del territorio". Un’opportunita’ interessante per conoscere novità e prospettive per un ambito fondamentale per la vita economica e occupazionale di Montecatini, soprattutto per quanto riguarda il termalismo. Alle 11.30, il tema del confronto sarà "Ambiente e territorio, sviluppo sostenibile tra opportunità e criticità". Dopo la chiusura dei tavoli tematici, i lavori saranno conclusi dagli interventi di Luca Baroncini, coordinatore nazionale di Anci Giovani, e Antonio Di Caro, presidente nazionale Anci.

Da.B.