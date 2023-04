Attesa per i funerali di Riccardo Biagini

Si è svolta ieri pomeriggio l’autopsia disposta, per prassi, dal magistrato che era di turno sabato sera una volta appresa della caduta dal terrazzo di via Matteotti a Casalguidi che ha causato la morte di Riccardo Biagini, l’ex ciclista dilettante 56enne conosciutissimo in paese ed istruttore di spinning in diverse palestre della zona. Fin da subito la dinamica ai Carabinieri intervenuti sul posto è apparsa chiara, ovvero che si è trattato di un incidente domestico, però soltanto dopo lo svolgimento degli esami autoptici la salma è stata restituita alla famiglia. Adesso si attende la data per celebrare il funerale.