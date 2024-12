Attenzione ai ’botti’: "Tuteliamo gli animali. Fare festa con rispetto"

Capodanno è uno dei periodi dell’anno più delicati per i nostri amici a quattro zampe. Ecco allora che scende in campo la Guardia Nazionale Ambientale della sede provinciale di Pistoia. L’organizzazione di volontari, tramite il dirigente regionale della Toscana, il pistoiese Francesco Innocenti, invita la cittadinanza a prestare maggiore attenzione non solo alle frange più deboli della popolazione, bambini e anziani, ma anche ai nostri gatti e cani. Ai cosiddetti animali da compagnia.

"Nonostante le restrizioni comunali, in numerose città italiane saranno sparati i fuochi d’artificio, che ci auguriamo vengano sempre gestiti da personale specializzato o utilizzati dagli individui con le dovute cautele, anche se ogni anno il numero di feriti e morti, tra uomini e animali, aumenta sensibilmente. In merito a questo, come Guardia Nazionale Ambientale e quali persone a cui preme la salvaguardia e la tutela degli animali e la salute delle persone esortiamo a prendere tutte le misure preventive possibili per proteggere i nostri cari e i nostri amici a quattro zampe (e tutti gli animali in genere).

I botti, infatti, spaventano moltissimo gli animali causando reazioni di panico, con allontanamenti in strada e perfino decessi per gli spaventi subiti, e incidenti stradali. È fondamentale usare tutte le precauzioni per evitare che i nostri animali domestici si spaventino e si smarriscano. Inoltre, invitiamo tutti a denunciare agli organi competenti e preposti gli atti di crudeltà verso i piccoli animali. La salvaguardia e il benessere degli animali sono responsabilità di tutti noi. In giro, purtroppo, c’è ignoranza in merito e la non conoscenza si combatte facendo informazione. A tutti i pistoiesi giunga l’augurio di un 2025 di maggior conoscenza e consapevolezza".

Si ricorda che anche quest’anno, per garantire la sicurezza pubblica e promuovere la civile convivenza, è stata emanata un’ordinanza che regola l’uso di materiali pirotecnici, la vendita e la somministrazione di bevande durante la notte di Capodanno. La limitazione nell’utilizzo dei materiali pirotecnici, per l’appunto, è finalizzata anche a tutelare gli animali e nelle zone interdette i divieti si estendono anche nei luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico e luoghi privati nei quali dette attività potrebbero "produrre effetti su spazi pubblici o aperti al pubblico".

In particolare, a partire dalle 12 di oggi fino alle 7 di domani, nella Zona a Particolare Tutela, nel Comparto Sala e nel resto del territorio comunale, in luoghi aperti al pubblico che attraggano più di 30 persone, è vietato accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e lanterne a fiamma libera. Dalle 20.30 di stasera fino alle 7 di domani sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e nella terza cerchia di mura. È invece consentita la vendita per la somministrazione e il consumo sul posto di bevande alcoliche nei locali, nelle aree di pertinenza e nei dehors.

Gianluca Barni