Attacco dem al governo: "Penalizzato chi fa bene e sa attrarre investimenti"

PISTOIA

Di fronte alle cifre diffuse in questi giorni sul taglio dei fondi Pnrr, per quasi tutti i comuni, il Partito Democratico è andato all’attacco della scelta effettuata dal Governo, ed in particolar modo del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che, proprio sabato scorso, era ospite a Montecatini al fianco del candidato sindaco di centrodestra, Luca Baroncini. "Meloni e Giorgetti hanno applicato un criterio aberrante – afferma Riccardo Trallori, della segreteria provinciale Pd – più risorse sei riuscito a intercettare grazie ai bandi e, proporzionalmente, ti verranno tolte risorse destinate a coprire spese correnti. Quindi non solo si è mescolato ‘le mele con le pere’ ma si è andati a penalizzare chi era stato virtuoso. Non solo: gli investimenti finanziati con il Pnrr richiederanno in futuro spese ordinarie di manutenzione che già oggi vengono private di copertura. Con questa manovra si tradisce questo spirito e si mette, in alcuni casi, letteralmente in ginocchio enti locali che hanno saputo dimostrare capacità di progettazione e di investimento. Ma, nel frattempo, in questa ultima settimana di campagna elettorale è assordante il silenzio degli amministratori pistoiesi di Fratelli d’Italia, a partire dal sindaco Tomasi". Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’affondo che dà l’intero vertice provinciale dem con, in testa, il segretario Alessio Torrigiani.

"Avremo oltre 800mila euro di tagli che si tradurranno in meno servizi e meno possibilità per i cittadini – si legge nella nota del Pd pistoiese – i Comuni maggiormente colpiti sono quelli che hanno ottenuto più finanziamenti dal Pnrr, ovvero quelli virtuosi e in grado di attrarre investimenti. Questo significa che negli asili nido non si potranno pagare gli insegnanti oppure mancherà la cura dei parchi pubblici e l’illuminazione delle strade. Ci opponiamo con nettezza a questo disegno e siamo impegnati per evitare l’ennesimo attacco ai Comuni. Cosa pensano i candidati Sindaci della destra rispetto a questa gravissima decisione del Governo?".