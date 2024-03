Attacco al Festival sul clima . Negazionisti in azione. Imbrattata la biblioteca

PISTOIA

Attacco vandalico dei movimenti no vax e dei negazionisti del cambiamento climatico all’esterno della biblioteca San Giorgio di Pistoia dove, venerdì pomeriggio e per l’intera giornata di ieri, era in corso il Festival letterario "Climate Fiction Days". In programma, due giorni di confronto proprio sui mutamenti del clima, visto però in modo specifico attraverso la lente d’ingrandimento della letteratura. La manifestazione, ideata da Alessandra Repossi, scrittrice e traduttrice, e promossa dal Comune, dalla Biblioteca San Giorgio e dall’associazione culturale Cartabianca, ha ospitato nei due giorni scrittori e scrittrici, ma anche tanti altri protagonisti del mondo della letteratura, dell’editoria, dell’illustrazione e del fumetto, oltre a musicisti e giornalisti. Un’occasione di dibattito e confronto, con eventi dedicati a grandi e bambini, che evidentemente non è piaciuta ai movimenti no vax e negazionisti.

Così, nel corso della notte fra venerdì e sabato, all’esterno della biblioteca sono apparse varie scritte, tutte tracciate con vernice rossa e accompagnate dal simbolo della W cerchiata. "La quota di CO2 che vogliono eliminare sei tu", "CO2 uguale truffa", "Sostenibilità uguale truffa", "Clima e CO2 menzogna criminale", "Con frode CO2 vi portano via le case" alcune delle scritte tracciate su vetri, pannelli esterni e sull’asfalto, proprio in prossimità dell’ingresso alla biblioteca. Le frasi sono poi state eliminate nelle prime ore della mattina da alcuni tecnici specializzati chiamati dal Comune. Sull’episodio ha subito preso posizione l’amministrazione comunale con l’assessore alla cultura di Pistoia, Benedetta Menichelli, in questi giorni intervenuta più volte al Festival.

"Questo ulteriore atto di vandalismo – ha detto – fa seguito ad altri episodi simili accaduti nei mesi scorsi, confermando la totale incapacità di questi soggetti di confrontarsi civilmente. A questo tipo di azioni, inutili e nocive per tutti, continueremo a rispondere con l’offerta di opportunità di approfondimento e confronto su temi assolutamente centrali per il futuro delle nostre comunità". "L’amministrazione di Pistoia – si legge ancora nella nota diffusa dal Comune – condanna fermamente il grave episodio di vandalismo che si è consumato a danno delle vetrine esterne della Biblioteca San Giorgio. L’intervento di ripulitura degli spazi imbrattati è partito subito dopo i rilievi della polizia scientifica, a cura del personale dei Cantieri comunali".