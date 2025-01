Atletico Casini Spedalino: via Marchiseppe dentro Pacini

La sconfitta a sorpresa di domenica scorsa in campionato, maturata contro il Maliseti Seano fanalino di coda del girone D di Prima categoria (con il sodalizio pratese capace di imporsi con un netto 4-1) ha forse accelerato l’evolversi di dinamiche latenti. E con il senno di poi, ha probabilmente contribuito al ribaltone: Giacomo Marchiseppe non è più l’allenatore dell’Atletico Casini Spedalino. Una decisione presa di comune accordo con la società, che lo ha ringraziato per i risultati raggiunti soprattutto lo scorso anno. Marchiseppe era infatti riuscito ad amalgamare un gruppo compatto, capace di arrivare ad aggiudicarsi il girone E di Seconda categoria grazie soprattutto al rendimento evidenziato nei mesi finali del torneo e di conquistare la promozione in Prima. Complice anche l’innalzamento del livello, il cammino nel nuovo campionato è stato sin qui altalenante, caratterizzato da vittorie incoraggianti ma anche da sconfitte impreviste (come quella contro il Maliseti, per l’appunto).

La dirigenza ha già annunciato il suo successore: a raccogliere il testimone sarà Emiliano Pacini (nella foto), il quale debutterà domenica prossima contro il Novoli. Compagnone e compagni occupano attualmente l’undicesimo posto in classifica con 21 punti, con un solo punto di margine sulla zona playout. Ma è anche vero che la settima posizione occupata dall’AM Aglianese dista solamente cinque lunghezze ed il tempo per risalire la china non manca. Sarà però importante iniziare il nuovo corso con un successo o comunque con un risultato positivo, per il morale in primis.

Giovanni Fiorentino