Atleti master da applausi. Quattro titoli a Vercelli

L’Atletica Pistoia conquista anche Vercelli: quattro titoli tricolori e un argento al Campionato Italiano Master di Staffette, Prove Multiple e 10mila metri. Atletica Pistoia da applausi anche al campo Atleti Azzurri d’Italia, nella città piemontese. Trascinata dal presidente/atleta, l’88enne Remo Marchioni, la squadra pistoiese ha brillato, conquistando 4 medaglie d’oro e una d’argento. La manifestazione, organizzata da Fidal Nazionale e Atletica Vercelli 78, ha richiamato più di mille atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Nonostante il tempo inclemente, che certo non ha agevolato lo svolgimento delle gare, i nostri portacolori si sono difesi benissimo, ottenendo anche piazzamenti di rilievo. I quattro titoli tricolori sono stati appannaggio delle staffette 4x100 metri SM75 e 4x400 metri SM70, composte rispettivamente da Remo Marchioni, Marco Feroci, Mauro Giuntini ed Edoardo Scarpetta (tempo finale di 1’16“72) e da Remo Marchioni, Edoardo Scarpetta, Mauro Giuntini e Patrizio Di Vita (tempo di 5’57“03); di Francesca D’Annibale e Giulia Ferrari, rispettivamente nell’Eptathlon SF45 e SF50. Secondo gradino del podio per la staffetta svedese SM70 (100 metri per il primo frazionista, 200 metri per il secondo, 300 metri per il terzo e 400 metri per il quarto), formata da Remo Marchioni, Marco Feroci, Antonio Nencini e Patrizio Di Vita (tempo conclusivo di 3’05“67). Hanno preso parte alle prove, guidate dalla direttrice tecnica Maura Vignali, pure Cristina Mannello, Marina Mariottini, Lara Giacomelli, Maida Mei, Elisabetta Tredici e Yulya Shyshko.

"Sono orgoglioso del comportamento di tutti i nostri tesserati – la chiosa del massimo dirigente Remo Marchioni –. Lo spirito è quello giusto: quando si compete, si cerca di farlo al meglio, provando a ottenere sempre il massimo. Quando ci si comporta da squadra, si vince sempre, si vince tutti". Gianluca Barni