Astensione degli avvocati e presidio contro il ’pacchetto sicurezza’

Contro il disegno di legge, cosiddetto "pacchetto sicurezza" voluto dal Governo, l’iniziativa della Camera Penale di Pistoia che aderisce all’astensione dalle attività giudiziarie deliberata dall’Unione Camere Penali Italiane ancora oggi e domani 6 novembre. Per sensibilizzare la cittadinanza e le forze politiche di ogni colore, la mattina di domani, mercoledì 6 novembre, a partire dalle 10, verrà tenuto un presidio davanti al Palazzo Pretorio in piazza del Duomo a Pistoia, al quale si invita la cittadinanza a partecipare. "Nonostante gli inviti da parte dell’Avvocatura – scrive in una nota il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pistoia – gli incontri con il Ministro della Giustizia e le audizioni nelle Commissioni Parlamentari, il cosiddetto “pacchetto sicurezza” voluto dal Governo prosegue il suo iter di approvazione legislativa. La legittima e condivisibile richiesta di sicurezza rispetto a forme di illegalità e di devianza non può consentire l’adozione di misure del tutto sproporzionate che, oltre a rivelarsi inefficaci rispetto ai fini, finiscono con il torcere l’intero sistema penale in senso illiberale, indebolendo i principi costituzionali di salvaguardia delle libertà fondamentali dei cittadini e della stessa convivenza democratica, mettendo a serio rischio la libertà di manifestazione e di espressione del dissenso. La Camera Penale di Pistoia, in piena sintonia con l’Unione Camere Penali Italiane, esprime la propria contrarietà alle norme dell’intero ’pacchetto’".