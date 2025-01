Assunzioni di dirigenti. C’è l’ipotesi sciopero

Sale la tensione tra i sindacati e il Comune sulle modalità in cui l’amministrazione sta portando avanti la reintroduzione della dirigenza nell’ente. Dopo la replica alla conferenza stampa dei rappresentanti dei lavoratori da parte dell’assessore al personale Luca Bini, le organizzazioni del pubblico impiego dichiarano di essere pronte "all’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per la tutela in ogni ambito e luogo della dignità e della professionalità dei dipendenti comunali e nell’interesse della cittadinanza di Montecatini". Alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e a Cgil, Cisl e Uil risulta che "questo momento di transizione, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, sia caratterizzato da difficoltà operative e incertezze nella catena gerarchica. Elementi questi che, purtroppo, gravano sia sui dipendenti, con il rischio che vengano attribuite responsabilità improprie, sia sui servizi resi alla cittadinanza. Come più volte ribadito, e in considerazione del fatto che non ci è stato consegnato alcun documento di analisi, avremmo ritenuto opportuno, prendendo atto che l’istituzione di due dirigenti è nelle prerogative dell’ amministrazione, una valutazione complessiva dell’impatto economico che questa scelta inevitabilmente comporta. Il costo di due dirigenti assunti dall’esterno è stimabile intorno ai 250mila euro, Sarebbe stato opportuno valutare la valorizzazione di risorse interne in modo da coniugare la proficua messa a frutto di professionalità formatesi all’interno delle peculiarità del Comune con un minor impatto economico sulla spesa complessiva e sulle risorse".

I sindacati e la Rsu dichiarano di essere costretti a "stigmatizzare i ripetuti richiami pubblici nei confronti del personale. L’ultimo in ordine di tempo è stato fatto affinché operino nel rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, come se questo fosse messo in dubbio".

Da.B.