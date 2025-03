Assunzione in Eurospin. Un capo settore regionale

Opportunità di lavoro dalla grande distribuzione organizzata. Il gruppo Eurospin è alla ricerca di un capo settore per la regione Toscana.

Requisiti: diploma, esperienza pregressa nel mondo vendite, nel ruolo di capo settore, all’interno di realtà strutturate, disponibilità a trasferte sul territorio italiano.

Completano il profilo: approccio analitico, capacità di organizzazione e pianificazione, decisionalità, capacità comunicative e relazionali, flessibilità e dinamicità. La catena seleziona inoltre addetti alle vendite per il supermercato di San Sepolcro (Ar) e personale stagionale per il punto vendita di Portoferraio (Li). Per consultare tutte le posizioni aperte: www.eurospin.it/lavora-con-noi. Per inoltre la propria candidatura è necessario registrarsi sul sito, inviando il proprio curriculum, che resterà nel database tre mesi per la candidatura in un punto vendita e 12 mesi in caso di autocandidatura o candidatura in sede.