Assemblee Cisl. Ecco le date in provincia

Al via le assemblee precongressuali dei pensionati iscritti alla Fnp Cisl Toscana Nord, che comprende le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. "Assemblee fondamentali – spiega la Cisl - perché oltre al dibattito su temi sindacali vengono eletti ed elette, con il voto degli iscritti, il coordinamento della Rls e i delegati e le delegate per il congresso territoriale". In provincia di Pistoia sono previste 4 assemblee. A Pistoia, mercoledì 29 gennaio alle 10, nella sede Fnp in via Valiani 5; per la Piana Pistoiese, mercoledì 29 gennaio ore 14.30 nel locale La Pineta di Quarrata per la Valdinievole Centro, giovedì 30 gennaio ore 10 nella sede Cisl in via del Salsero 22 a Montecatini; e Valdinievole Ovest, giovedì 30 gennaio ore 15 al Centro Civico Comunale Il Fiore di Chiesina Uzzanese.