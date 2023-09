Assemblea sulla funivia Il comitato di favorevoli: "Servono infrastrutture"

Primo incontro del "Percorso partecipativo" voluto dal Comune di San Marcello Piteglio per mettere al corrente la popolazione sul discusso progetto di una funivia tra La Doganaccia e il Corno alle Scale, molta la partecipazione ma, sembra più tra soggetti già schierati che tra persone in cerca di capire qualcosa di più. E’ emerso che, ad eccezione di pochissimi sostenitori del no, sulla Montagna nessuno ha voglia di esporsi. La novità emersa alla fine del confronto è che, sembra esistere un comitato di favorevoli alla costruzione dell’infrastruttura, che finora non si era palesato in modo esplicito. A breve anche i Consigli comunali di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio dovranno votare le variazioni al piano regolatore, in quell’occasione si capirà chi la vuole. Sull’argomento funivia si, funivia no, anche il Pd della Montagna, nelle sue diverse declinazioni non trova pace. Nei giorni scorsi ha fatto sentire la sua voce, il segretario del partito di San Marcello, Gabrio Fini che afferma: "Salvo il piccolo particolare che quei soldi o si usano per il Collegamento o si mandano direttamente allo Stato; vedo con piacere che non si è ancora capito che lo sviluppo si fa con le infrastrutture e non con le chiacchiere. Ci vuole visione di un futuro e non immobilismo".

Andrea Nannini