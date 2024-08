Assemblea pubblica a Barba. Le richieste dei cittadini al sindaco Gabriele Romiti

Problemi per la sicurezza sulle strade, cartelli mancanti, traffico intenso di mezzi pesanti: sono alcune delle segnalazioni portate dai residenti della frazione di Barba al sindaco Gabriele Romiti, ai membri della giunta e al consigliere Gabriele Giacomelli durante l’assemblea pubblica di mercoledì 31 luglio. "Dopo l’interruzione forzata a causa dei danni fatti dall’alluvione stiamo riprendendo i progetti che erano già in ponte per la città e le frazioni", ha spiegato Romiti. Tra le richieste fatte dai cittadini quella di realizzare un giardino pubblico nello spazio dietro la chiesa di Barba oppure nell’area dietro il parcheggio al momento appartenente a un privato. "Vedremo di trovare quanto prima una soluzione per poter creare un’area verde che venga messa a disposizione della comunità", ha confermato il sindaco. Altro annoso problema gli spartitraffico in mezzo alla carreggiata di via Ceccarelli: "Siamo al lavoro per cercare una soluzione anche per quelli - ha osservato Patrizio Mearelli, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - al momento verranno ripristinati i cartelli, in futuro c’è allo studio un progetto per fare una rotatoria all’incrocio al centro di via Ceccarelli. Questo permetterebbe di eliminare gli spartitraffico e funzionerebbe anche per rallentare un po’ la velocità dei mezzi che la percorronoi". Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti ai lati dei marciapiedi e nel parcheggio di Barba, Mearelli ha comunicato che con Alia l’amministrazione comunale sta progettando lo spazzamento meccanizzato tabellato, per cui verrà istituita la sosta vietata limitatamente a giorno e orario in cui passerà spazzatrice

D.G.