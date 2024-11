Aspiranti chef, premio al Martini. Sul podio i nostri giovani studenti

Un nuovo podio per l’istituto alberghiero Martini che ieri ha portato a casa il primo posto del prestigioso concorso Amira Trial Tartare con una performance tutta femminile. A battere gli studenti di altri sei alberghieri della Toscana, la bella Federica di Napoli (della 5 BS). Che ha come insegnante di sala una giovane donna con un background professionale notevole, Marianna Libraro. In finale era arrivata anche un’altra alunna del Martini, Emanuela Malucchi (classe 5 BS) che ha un altro docente stimato e preparato, il professor Federico Bocciardi. Della delegazione facevano parte anche i docenti Federica Mostardi e Massimo Paccagnini. La finalissima si è tenuta ieri a a Palazzo Patrizi. Tredici studenti dei sette istituti in gara toscani si sono ritrovati per mettere reciprocamente alla prova le competenze acquisite in materia di enogastronomia. Una giuria di esperti del settore li ha misurati nella preparazione di una tartare di manzo, e sull’abbinamento con un vino tra quelli del nostro territorio. Non solo: anche un test scritto sottoposto in mattinata ha concorso a determinare la graduatoria. Tutto questo è l’Amira Trial tartare, l’iniziativa realizzata a Siena per il terzo anno dall’Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi (Amira, appunto). E’ la sezione Toscana Felix (Siena – Arezzo) in particolare ad aver organizzato l’iniziativa.

"L’intento non è quello di amplificare la competizione – ha spiegato il referente Gaetano de Martino – piuttosto di favorire motivazioni di crescita per le prossime risorse della ristorazione, nel nostro territorio. Con lo stesso spirito anche quest’anno abbiamo assegnato quattro borse di studio ai più meritevoli tra gli allievi delle stesse scuole, che potranno vivere l’esperienza di una crociera nel mese di dicembre". Ma quali erano le scuole coinvolte? ’L’"Artusi" di Chianciano Terme, "Ricasoli" di Colle val d’Elsa, "Fanfani-Camaiti" di Caprese Michelangelo, Vegni" di Capezzine, "Martini" di Montecatini Terme, Isis Enriques di Castelfiorentino, Leopoldo di Lorena di Grosseto. A valutarli, una giuria di sei membri: il presidente nazionale Amira Valerio Beltrami, Simona Cancelloni (Cancelloni Food service), Graziano Costantini (Camera di Commercio Arezzo Siena), Andrea Zingarelli (Rocca delle Macie), Stefano Mecocci (Chiantimutua), Andrea Guerrini (chef Hotel Garden). Dalla loro valutazione, a fine mattinata è uscito il verdetto che ha premiato in particolare la giovane Federica Di Napoli, allieva dell’Istituto Martini di Montecatini, risultata prima classificata. Il dirigente Riccardo Monti, che si è complimentato anche attraverso i social, ha esclamato: "Bravissimi tutti, è il frutto di un lavoro di squadra".