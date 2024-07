Aspettativa di vita, bene Pistoia. Ma la Valdinievole è maglia nera

Pistoia, 21 luglio 2024 – Se l’aspettativa di vita si mostra più alta nei territori dell’Asl Toscana Centro rispetto al resto della regione, inclusa l’area di Pistoia, la maglia nera della provincia però sembra essere la zona della Valdinievole dove nel 2023, sia tra gli uomini che tra le donne l’aspettativa di vita è inferiore rispetto alle altre zone di riferimento dell’azienda sanitaria. E’ questa la fotografia tracciata dall’Asl per il 2023, frutto del gruppo di lavoro della Ufc Epidemiologia e Ufs Cerimp e Staff Dipartimento Prevenzione: Filippo Ariani, Mario Bruschi, Francesco Cipriani, Letizia Fatto rini, Miriam Levi, Claudio Lizzeri. Nel dettaglio, ne l pistoiese l’aspettativa di vita degli uomini è di 82 anni mentre per le donne di 86 anni con una media di circa 84 anni e qualche mese. Peggio, appunto nella Valdinievole dove gli uomini si fermano ad 81 anni e le donne a 85 anni.

«In tutti i territori dell’Asl il trend dell’aspettativa di vita alla nascita è in costante e progressiva crescita, anche se nel 2020 si registra una flessione significativa causata dall’epidemia Covid in epoca pre-vaccinazione – spiegano nella relazione gli esperti dell’azienda sanitaria –. Nel 2021 si colgono segnali di miglioramento, anche se in ritardo ancora nella provincia di Prato e Pistoia". Passando ai dati più generali del territorio aziendale il saldo naturale tra nati e deceduti è negativo (- 8.848 residenti), ma rispetto al totale dei residenti il tasso è inferiore a quello delle altre due Ausl e della Regione Toscana. A Pistoia contro i 900 nuovi nati sono più di duemila i decessi registrati lo scorso anno, mentre in Valdinievole le nascite sono state 693 contro i 1474 decessi.

Il quoziente di incremento migratorio, risultante dalla somma del saldo migratorio interno (trasferimenti da e per altri comuni italiani) ed esterno (trasferimenti da e per l’estero) e riferito a 1.000 abitanti nel 2023 è positivo (+ 12.886), segnalando una ripresa dopo la contrazione dovuta alla pandemia del 2020. A Pistoia, nel dettaglio sono quasi 16mila gli stranieri residenti mentre nella Valdinievole quasi 14mila.

«La distribuzione dei residenti stranieri secondo la cittadinanza in base ai dati Istat evidenzia che le comunità più rappresentate sono, nell’ordine, la cinese, l’albanese, la rumena, la marocchina e la peruviana – spiegano nella relazione –. La comunità cinese è più rappresentata nell’area metropolitana, in particolare nei comuni e zone con maggiori attività industriali, come quelli della zona Fiorentina, Fiorentina Nord Ovest, Pratese ed Empolese".