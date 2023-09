L’asilo anche di sera? A Quarrata la scuola che pensa ai genitori. Laboratori e nuovi corsi

Quarrata, 3 settembre 2023 – Quanto è importante per le mamme e i babbi ritagliarsi una serata per distrarsi un po’? Ci hanno pensato le educatrici dell’originale nido d’infanzia Arcobalocco, di Quarrata nella frazione di Ferruccia che si occupa non solo del bambino e delle sue esigenze, ma per quanto possibile anche di quelle di tutta la sua famiglia."Per questo abbiamo inventato "Coccole Sotto le Stelle" – racconta l’educatrice Martina Bartolini, titolare insieme alle altre due educatrici Carlotta Bartolozzi e a Elena Tosi di Arcobalocco – Creiamo periodicamente serate a tema, extra-nido, pensate appositamente per i bambini, per far vivere loro nuove esperienze, mentre i genitori possono godersi una serata tutta per loro".

Ma sono tante le iniziative create nel nido Arcobalocco nella frazione di Ferruccia. "Abbiamo dato il via al servizio nel settembre 2013 e fin dall’inizio abbiamo avuto bel chiara l’idea di voler offrire, oltre all’esperienza educativa quotidiana, la possibilità di laboratori pomeridiani didattici per bambini e per i loro genitori, organizzando iniziative ludico-ricreative", prosegue l’educatrice Martina.

Il nido d’infanzia ospita bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi, un momento delicato per la formazione della loro personalità ma anche un periodo di assestamento per i genitori che vedono i loro bimbi iniziare il percorso verso l’autonomia e la socializzazione e al tempo stesso provano di nuovo l’esigenza di avere a disposizione qualche istante tutto per sé. "Babbo Raccontami", "Colazione con mamma" e "Oggi chi c’è all’ora del Tè?" sono altri tre esempi di momenti conviviali al nido Arcobalocco dedicati alla famiglia, senza tralasciare l’organizzazione di cicli di incontri per le famiglie con professionisti esperti di pedagogia. Ma non è tutto: le tre educatrici, che con tanta passione progettano le attività importanti per la crescita dei loro piccoli utenti, hanno voluto anche inserire, esperienza più unica che rara per un nido d’infanzia, il primo approccio con la lingua inglese.

«Da qualche anno il nostro nido ha intrapreso un percorso di inglese intitolato "Play Time" per i nostri bambini – spiega Martina Bartolini - Questo progetto di primo approccio alla lingua inglese è ideato e condotto da Emma-Jane Brown, insegnante madrelingua con più di venti anni di esperienza. Insieme a lei i nostri bambini vivono momenti di quotidianità, canzoni, giochi, letture, attività e molto altro in lingua inglese. I bambini piccoli possono imparare la lingua senza difficoltà.

Proponendo questo percorso ai bambini piccoli (12-36 mesi), lo scopo non è tanto la riproduzione della lingua, ma la comprensione, nei loro modi e tempi". Ultimo progetto nato dalla vulcanica mente di Martina, Carlotta e Elena, che sono coadiuvate dalle due educatrici Greta Morrone e Sara Bernardini e dall’ausiliaria Aferdita Legisi, è il percorso "Coccole musicali", guidato da Sara Lanzillotta, docente di musica ed insegnate di propedeutica e orchestra nella scuola di musica "Giuseppe Verdi" con la Camerata Strumentale di Prato.

Daniela Gori