Asili nido gratis per molti Dalla Regione gli aiuti per le sedi comunali e private accreditate

Nidi d’Infanzia: le famiglie della Montagna Pistoiese possono usufruire di due strutture, una a Limestre e l’altra a Le Piastre, la prima è privata ma accreditata e convenzionata mentre la seconda, pur ricadendo nel Comune di Pistoia, ospita una quota di bambini provenienti dal Comune di San Marcello Piteglio. A seguito di una scelta della Regione Toscana, che ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari, questo servizio sarà completamente gratuito. "L’obiettivo - fa sapere la Regione- è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. I nidi – prosegue la comunicazione – rappresentano infatti uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa". A questi benefici regionali possono accedere i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con ISEE fino a 35.000 euro. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nell’avviso rivolto alle famiglie. "Lo sconto regionale – conclude la comunicazione – si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024".

Analoga iniziativa, sia pur con parametri diversi, infatti il contributo era diviso per tre scaglioni di reddito, ma con identici intenti, era già attiva, per volontà dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio, da alcuni anni. "Accolgo positivamente la notizia della decisione della Regione,-commenta l’assessore di riferimento, Roberto Rimediotti – peraltro incanalata nella stessa direzione da noi perseguita da anni, nel nostro Comune la famiglie interessate sono diverse e l’obbiettivo, mi sento di poter dire raggiunto, è quello di rendere completamente gratuito questo servizio e, sommando il contributo Inps con quello regionale l’obbiettivo è stato raggiunto". Per dovere di cronaca si rileva che i bambini nati nel 2022 sono stati 28. Andrea Nannini