Asfaltature. La seconda fase da oggi

Dopo i lavori di asfaltatura in via Ippolito Desideri, nel tratto tra via Policarpo Petrocchi e via Tigri, con sistemazione anche delle aree di parcheggio terminati ieri sera. Al via oggi la seconda tranche nel tratto compreso tra le vie Pagano e Signorini con la bitumatura di entrambe le corsie di marcia. Dalle ore 8 di oggi alle ore 19 del 29 settembre in via Ippolito Desideri (tratto tra via Pagano e via Signorini) sarà istituito quindi il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli, esclusi i mezzi operativi. In via San Biagio in Cascheri (tratto tra viale Adua e via Desideri) sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.