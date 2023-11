Ascensore guasto da cinque mesi. Il Comune: contributo alla Spes

Ascensore guasto di cinque mesi in un condominio delle case popolari di via Anna Frank, al civico numero 8. "Viviamo in grande disagio dal giugno scorso – riferiscono i residenti – perché l’ascensore non è ancora stato riparato. Abitiamo qui in sei famiglie, l’edificio è su tre piani e ci sono persone anziane, disabili o con problemi di salute. Per noi l’ascensore è fondamentale. Da rilevare che – aggiungono -, nonostante l’ascensore sia inutilizzabile da diversi mesi noi continuiamo a pagare la quota dell’assicurazione. La Spes sostiene che è pronta a effettuare l’intervento ma è in attesa del contributo da parte del Comune. Da circa un mese abbiamo perciò inviato una lettera al Comune, firmata da tutti i condomini, per sollecitare la riparazione del guasto". Abbiamo contattato l’assessore alle politiche sociali, Greta Avvanzo, la quale ha informato che l’amministrazione comunale ha reperito la cifra in bilancio per contribuire al cinquanta per cento alla riparazione del guasto.

"La manutenzione spetta alla Spes – ha informato l’assessore Avvanzo -, ma poiché è in difficoltà a sostenere la spesa totale, il Comune ha stabilito una compartecipazione alla metà della spesa. Siamo stati informati del problema a fine agosto, dovevamo reperire la somma in bilancio. Entro fine novembre, con l’approvazione in consiglio comunale della variazione di bilancio, potremo dare l’autorizzazione a procedere e la Spes potrà eseguire il lavoro".

