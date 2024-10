Artisti in mostra dopo l’ex tempore E nuovo traguardo per Pratesi

Con un elegante allestimento, è stata inaugurata in via Cavour, a Pistoia, nel negozio "Marella" di Federica Cioni, la mostra con le opere vincitrici dell’ex tempore "Lago di Santonuovo in arte". Protagonisti i giovanissimi artisti e i loro bellissimi dipinti: Ginevra Fattori, Delia Galli, Olivia Mearini, Giorgia Bonacchi, Klarissa Fati, Gianfilippo Feraci, Olivia Capecchi, Irene Gori, Tommaso Filippo Cambi e Zenobia Ventura, Maurizio e Mariastella Pagano, Diletta ed Emanuele Bartoli, Sara Abatantuono e Silvia Zerbo, Samuel Biondi. Un’idea vincente quella dell’artista di Quarrata Barbara Pratesi che con la sua associazione "I colori nel silenzio" continua, instancabile e sempre piena di entusiasmo, a dar vita a iniziative che coinvolgono la comunità e diffondono cultura e bellezza. Ma in questi giorni Barbara ha raggiunto un altro suo grande e personale successo con la splendida mostra che è stata inaugurata sabato pomeriggio a Firenze, alla Casa di Dante, in via Santa Margherita 1.

L’artista espone nel capoluogo toscano con un site specific dal nome "Il sentiero dell’anima" portando 19 delle sue opere più rappresentative. "Le segrete cose. Visioni e apparizioni", è il titolo dell’esposizione, dove Barbara condivide lo spazio con un altro artista stimato, Piero Conestabo. Nella mostra, curata da Giancarlo Bonomo e da Raffaella Ferrari, Barbara Pratesi e Piero Conestabo esplorano con le loro opere le "visioni e le apparizioni", in un percorso personale, ma che riflette fenomeni collettivi. In particolare l’artista quarratina, in armonia con il luogo fiorentino dove riecheggia la presenza di Dante, ha scelto di esporre dei dipinti che rappresentano un cammino di rinascita inondato di luce e che trovano, nelle attestazioni dei tanti visitatori, uno straordinario riverbero. Le opere resteranno in esposizione fino al 17 ottobre, da martedì a domenica con orario 10-12 e 16-19.

