Arriva l’eco-furgone di Alia. Servizio di raccolta itinerante. Cambia l’orario dell’Ecocentro

Un nuovo servizio nel Comune di San Marcello Piteglio parte oggi con un ecofurgone di Alia Servizi Ambientali Spa. Si tratta di un mezzo attrezzato e presidiato da operatori del gestore, presente ogni giovedì a servizio dei cittadini, non solo nel capoluogo ma anche a Gavinana, Popiglio, Lizzano, Prunetta, Crespole, Maresca e Campo Tizzoro. "Ferma restando la possibilità di recarsi al centro di raccolta dell’Oppiaccio e a quello di Piteglio - fa sapere l’amministrazione comunale – partirà il servizio eco-furgone. L’ecofurgone è punto di raccolta itinerante per coloro che si trovano nella necessità di smaltire rifiuti di piccole dimensioni". Si potranno conferire: pile, batterie, accumulatori al piombo, contenitori di materiali pericolosi (anche pieni) contrassegnati da etichettatura originale, bombolette spray, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, contenitori idropitture o smalti ad acqua chiusi e con etichetta originale, contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e con etichetta originale leggibile, contenitori vuoti di fitofarmaci – farmaci scaduti, siringhe, lampade a basso consumo e neon, piccole apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee), ili vegetali e minerali esausti. L’ecofurgone sarà a San Marcello ogni primo giovedì del mese, in piazza Maestri del lavoro dalle 8, 30 alle 10; a Gavinana, ogni primo giovedì del mese, in via Porta Pievana, dalle 10,30 alle 12; a Popiglio, ogni secondo giovedì del mese, in via Nazionale incrocio via di Collecchio dalle 8,30 alle 10; a Lizzano, ogni secondo giovedì del mese, in via Aldo Moro, dalle 10,30 alle 12; a Prunetta, ogni terzo giovedì del mese, al parcheggio di via Prato al Cerro, dalle 8,30 alle 10; a Crespole, ogni terzo giovedì del mese, parcheggio Casa Comunale dalle 10,30 alle 12; a Maresca, ogni quarto giovedì del mese, presso il parcheggio di Piazza della Stazione, dalle 8,30 alle 10; infine a Campo Tizzoro, ogni quarto giovedì del mese, al parcheggio di via Caterina Bueno, dalle 10.30 alle 12. Contestualmente con l’attivazione del nuovo servizio, Alia informa che cambia l’orario dell’Ecocentro in via Val di Forfora, aperto al pubblico il martedì pomeriggio (14-17)

Andrea Nannini