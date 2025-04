Arresto di prof e preside. Oggi si pronuncia il Riesame. Nominate le reggenti

PISTOIA

È attesa per oggi la decisione del Tribunale del Riesame sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari per il professore e la preside dell’istituto superiore della provincia indagati per violenza sessuale, lui, nei confronti di una studentessa minorenne, e per il reato di favoreggiamento personale la dirigente, poiché avrebbe aiutato l’insegnante ad eludere le indagini. Gli avvocati difensori Andrea Niccolai e Andrea Mitresi hanno già fatto i primi passi, e la decisione del tribunale di Firenze è attesa per domani. Intanto il mondo scolastico affronta una nuova tempesta, sia per il danno di immagine che il caso ha portato, sia per le difficoltà burocratiche e operative a pochi mesi dalla fine dell’anno, con gli esami alle porte. Le indagini dei carabinieri dirette dal sostituto procuratore Chiara Contesini, lo ricordiamo, sono partite a seguito della denuncia presentata dalla mamma della studentessa minorenne, che avrebbe trovato sul cellulare della figlia delle chat dal contenuto esplicito con il docente.

A quel punto, secondo quanto trapelato, la studentessa avrebbe raccontato agli inquirenti di essere stata costretta a subire dei palpeggiamenti del fondoschiena nell’ambiente scolastico da parte del professore, il quale in un paio di occasioni avrebbe anche provato a baciarla, sempre a scuola. Il docente, contestualmente alla misura cautelare, è anche stato sospeso dal Provveditorato.

Margherita De Dominicis e Claudia Ciocchetti sono le due dirigenti scolastiche che prendono in reggenza, rispettivamente ,l’istituto De Franceschi-Pacinotti e l’Einaudi. Le due presidi, a capo di due istituti comprensivi del territorio, guideranno le due scuole fino a quando sarà necessario, presumibilmente per il resto dell’anno scolastico. Le due figure subentrano alla dirigente attualmente agli arresti domiciliari.

La scelta è arrivata dopo l’interpello dell’ufficio scolastico regionale, alla luce dell’analisi delle candidature pervenute. Margherita De Dominicis, 59 anni, è da otto anni alla guida dell’istituto comprensivo Anna Frank Carradori. Non solo, per diverso tempo, ha guidato anche il Cpia territoriale, centro di istruzione per gli adulti. Claudia Ciocchetti guida invece l’istituto comprensivo Marconi-Frosini dopo essere stata qualche anno fuori sede.

Entrambe, durante le rispettive reggenze si dovranno occupare di presiedere il Collegio Docenti, i Consigli di Classe, i percorsi di valutazione del lavoro della scuola. Non solo, saranno loro a convocare e guidare i Consigli di Istituto. Collaboreranno con l’Ufficio scolastico territoriale (ex Provveditorato agli Studi), per le nomine dei docenti, le ispezioni, i provvedimenti disciplinari, l’adeguamento alle normative vigenti. Gestiranno il bilancio della scuola e con i sindacati di tutto il personale che lavora a scuola. Infine garantiranno la pianificazione del piano dell’offerta formativa, ovvero la definizione della strategia complessiva dell’Istituto, e l’individuazione delle attività formative ed educative.