Pistoia, 4 giugno 2020 - Spaccio di cocaina in centro a Pistoia, arrestate 11 persone tra Italia e Albania. Questa mattina, la Polizia di Stato di Pistoia, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia-Interpol Roma (3 Divisione ed Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana) e la Polizia Criminale albanese-Interpol Tirana, nell’ambito di un’operazione di contrasto allo spaccio di cocaina nella provincia di Pistoia, ha dato esecuzione ad 11 arresti (6 in carcere e 5 domiciliari) emesse dal Gip di Pistoia dottoressa Patrizia Martucci, su richiesta dei Pubblici Ministeri dott. Claudio Curreli e dottor Leonardo De Gaudio, a carico di soggetti italiani, tunisini e albanesi.

Due misure cautelari in carcere, a carico di soggetti ritenuti fornitori della sostanza stupefacente che veniva spacciata a Pistoia nelle zone del centro storico, nelle vicinanze dello stadio e a Montecatini, sono state eseguite in Albania, previa internazionalizzazione del mandato di arresto e localizzazione da parte della Polizia albanese con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L'attività investigativa che ha consentito l’emissione delle misure restrittive, effettuata anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stata portata a termine dalla Squadra Mobile di Pistoia ed è durata circa 6 mesi a partire dalla primavera dello scorso anno.

Nel corso delle indagini, sono stati effettuati 4 arresti in flagranza di reato, individuati e segnalati al Prefetto 70 assuntori e sequestrati un centinaio di grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marjuana. Inoltre, sono state documentate circa 1300 cessioni di vari quantitativi di cocaina per valore stimato di oltre 200.000 euro. L'esecuzione delle misure è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e si è avvalsa del supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ed unità cinofile antidroga della Questura di Firenze.