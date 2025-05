Arianna Ciampi alla guida di Valle Lune

Valle Lune ha un nuovo consiglio direttivo: Claudia Mignone lascia la presidenza e Arianna Ciampi ne raccoglie il testimone. "Domenica 13 aprile si è svolta l’assemblea dei soci di Valle Lune – scrive l’associazione –. Ha visto una grande partecipazione nel numero dei soci e ha sottolineato nuovamente il grande spirito di appartenenza di tutti gli associati a questa realtà. Un momento sentito e partecipato che ha dimostrato, ancora una volta, non solo l’attaccamento alla vita associativa, ma anche il profondo legame con il nostro territorio e con i valori che da sempre guidano l’operato di Valle lune. Durante l’assemblea – si legge ancora – si è proceduto al rinnovo del consiglio direttivo, passaggio fondamentale per assicurare continuità e rinnovata energia all’attività sociale. Gli eletti che fanno parte del nuovo consiglio con durata quinquennale, sono: Veronica Sbaragli, Veronica Bucelli, Gabriele Buccino, Arianna Ciampi, Marco Coppi, Dario Coppi, Mauro Spinicci, Carla Strufaldi e Giuseppe Nesti. Il nuovo direttivo si è successivamente riunito il 24 aprile 2025 nella sede dell’associazione, in San Marcello Piteglio, deliberando la nomina delle cariche statutarie. Durante l’adunanza, regolarmente costituita, sono state conferite le seguenti cariche: presidente: Arianna Ciampi; vicepresidente: Marco Coppi; tesoriere: Veronica Sbaragli; segretario: Carla Strufaldi; vicesegretario: Veronica Bucelli."

"Crediamo che la cura del nostro territorio sia un atto d’amore e di responsabilità collettiva – ha dichiarato la nuova presidente Arianna Ciampi – e lavoreremo con entusiasmo per custodire e valorizzare la ricchezza culturale e ambientale che ci circonda, sempre in ascolto della comunità e delle sue energie".

Andrea Nannini