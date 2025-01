Area verde e ciclovia . La rigenerazione urbana di via Atto Vannucci

PISTOIAArchiviati panettoni, cenoni e feste, i pistoiesi sono tornati in larga parte alle loro occupazioni e uno degli argomenti di maggior dibattito torna ad essere quello dei cantieri. La novità principale rispetto al 2024 è l’apertura, secondo ordinanza comunale, da ieri dell’opera di riqualificazione al momento più impattante per quanto concerne la zona sud del centro storico, ovvero il restyling al quale sarà sottoposto l’intero tracciato di via Atto Vannucci. L’intervento, che fa parte del progetto "San Lorenzo si rigenera" finanziato da fondi Pnrr, prevede la realizzazione di una pista ciclabile, il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione di un’area a verde davanti al parcheggio Lingottino e la piantumazione di alcuni alberi. "Si tratta di un intervento molto importante - sottolinea Leonardo Cialdi, assessore coordinamento grandi trasformazioni urbanistiche - che, insieme a quello di largo Treviso e via delle Mura urbane, cambierà e valorizzerà la parte estetica e funzionale di un’area che è una porta di accesso privilegiata al centro storico, considerata anche la vicina stazione ferroviaria. Una volta terminati i lavori, sarà un luogo pubblico più piacevole e sicuro da attraversare a piedi o in bicicletta". La pista ciclabile, larga due metri e mezzo, sarà realizzata lungo la corsia che si affaccia sulla Galleria Nazionale, di fianco al marciapiede, fino all’intersezione semaforica fra via Vannucci e corso Gramsci, in corrispondenza di via Cino da Pistoia, all’ingresso della Ztl nel centro storico. Contestualmente, sono state prorogate fino a fine mese le ordinanze per le deviazioni e modifiche di viabilità intorno a Largo Treviso: i lavori, finora, sono proceduti a rilento e si confida veramente che per il 31 gennaio si possa vedere l’assetto definitivo. Nel frattempo, però, ci potranno essere giornate con deviazioni di traffico anche lungo via Zamenhof, via della Costituzione e via della Pace. Anche perché, una volta terminato questo tassello, i lavori si sposteranno lungo via XX Settembre, con l’annessa scomparsa della corsia preferenziale degli autobus in direzione stazione, per permettere la costruzione dell’ultimo mini-tratto di "Ciclovia del Sole" che porterà fino in piazza Dante Alighieri. A livello di cantieri più impattanti, poi, continuano i lavori del primo lotto sotto il cavalcaferrovia della tangenziale est che andrà avanti ancora qualche mese ma che non porterà a riaperture di corsie. E poi resta il grande enigma della riapertura della sp5 "Montalese": la dead line è stata spostata al 28 febbraio, ma le novità sono sempre dietro l’angolo. Stavolta speriamo non del tutto negative. S.M.