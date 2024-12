Area ex Telecom: "Servono più controlli. Sporcizia ovunque"

L’area ex Telecom è troppo spesso luogo di ritrovo di sbandati e non solo durante la notte. A segnalare il disagio, è stato ancora una volta il Controllo del Vicinato attraverso il proprio referente Marco Lucarelli. E’ stata inviata una email alla polizia municipale, al comandante Domenico Gatto, all’assessore Luca Bini. "Si chiedono controlli frequenti - si legge sulla email - e pulizia costante dove possibile". L’associazione chiede poi di chiudere alcuni punti per evitare la permanenza di individui loschi che lasciano cartacce e sporcizia. Inoltre, hanno allegato una serie di foto scattate per mostrare le condizioni dell’area. "Dopo mesi di decine di mail, ciò che dovrebbe essere facile e di ordinaria amministrazione si sta rendendo più che complicato", dice Lucarelli. Qualcosa, comunque, è stato fatto: "In via Padulette grazie a un lavoro congiunto è stata rimossa la discarica, in viale Foscolo sostitutivo il tricolore. In via Marche il verde è in lavorazione e in viale Ferdinando Martini è stata tappata la buca".

Intanto, anche in via Marche il Controllo del Vicinato ha sollecitato nuovamente il taglio siepe e il controllo degli alberi pericolanti. Marco Lucarelli nel 2017 fece approdare per la prima volta a Montecatini un progetto di sicurezza partecipata denominato "Controllo del Vicinato", da qui, poi esteso in diversi comuni della provincia di Pistoia, dove lo stesso Lucarelli viene nominato, dall’Associazione Nazionale, referente per la Provincia. Lucarelli si è fatto nel tempo portavoce delle circa cento famiglie presenti nel progetto di sicurezza partecipata, organizzando anche eventi e manifestazioni in città grazie alla collaborazione con altre associazioni. Il controllo del vicinato viene realizzato da un gruppo organizzato di civili che si dedicano alla prevenzione del crimine e degli atti vandalici.

Giovanna La Porta