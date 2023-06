"Arcobaleno d’estate" Aspettando il solstizio concerti e aperitivi tra il classico e il jazz

La città dall’alto nel punto simbolicamente più rappresentativo, per godere di più e meglio dell’"Arcobaleno d’estate", mentre tutt’intorno è musica. Torna l’omonima iniziativa promossa dalla Regione Toscana e da Qn-La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana con la partecipazione delle categorie economiche che ‘investirà’ il territorio di diffusione del nostro quotidiano dal 19 al 24 giugno, interessando Pistoia in particolare nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno, ma anche la giornata di oggi, nuova ‘puntata’ organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della Festa europea della musica compresa nel più ampio calendario delle celebrazioni "Arcobaleno". Partendo dall’imminenza delle celebrazioni, questa domenica è aperta dal concerto "Dolci miei sospiri" del coro millevoci dell’Accademia Gherardeschi (ore 10.30 sul sagrato della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola), cui farà seguito alle 11 al Parterre di piazza San Francesco un aperitivo musicale conla Borgo band, a cura della Filarmonica Borgognoni. Gli appuntamenti riprendono nel pomeriggio, alle 16, ancora al Parterre di piazza San Francesco dove si terrà una jam session a cura della Filarmonica Borgognoni. Alle 18 in piazza dello Spirito Santo il concerto de Le Figliole e, sempre alle 18, in piazza del Duomo l’esibizione dei MaBerliner & Friends, diretti da Riccardo Cirri con la partecipazione di Coro Ana ‘Su insieme’ della sezione di Firenze, Coro di voci bianche della scuola primaria dell’Istituto comprensivo statale Anna Frank–Carradori di Pistoia, orchestra dell’associazione MaBerliner. Ancora alle 18, ma in via Cavour, esibizione dei Pistoia Blues Clinics, progetto culturale a cura dell’associazione Tempo Futuro Aps e alle 18.30 al Funaro esibizione delle classi di musica moderna della Mabellini. Alle 21 scatta l’orario di tre degli ultimi concerti di giornata: in piazza dello Spirito Santo la Giacomo Gèk Ferretti Band, in piazza del Duomo concerto la Tnt & Dynamite Blues Band, in piazza della Sala concerto la The Skiffles rock band, mentre, stesso orario, al Polo Puccini-Gatteschi ‘Il Blues delle origini - testi e musica dei primi bluesmen’ con Fabrizio Berti, un incontro con immagini, racconti e musica a cura di Circolo Culturale Blues’in. Chiude la giornata l’iniziativa delle 21.30 al Parterre di piazza San Francesco Musica con il Gruppo spontaneo a cura della Filarmonica Borgognoni. L’"Arcobaleno d’estate" si completa nella giornata di mercoledì 21 giugno, solstizio d’estate, e lo fa in primis simbolicamente con l’iniziativa targata Confcommercio Pistoia-Prato, un brindisi dalla vetta del Campanile del Duomo con autorità cittadine, esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, riuniti in un luogo simbolo della città. La musica continua a suonare anche mercoledì con un primo evento alle 17 nella Galleria Nazionale (via Atto Vannucci) dove si terrà l’esibizione degli allievi e delle allieve delle scuole di musica pistoiesi. Alle 18, invece, sotto le logge del Palazzo comunale si terrà il concerto del Coro etnico popolare Agorà. Si prosegue alle 21 in piazza della Sala con il concerto di Fabrizio Berti Jung Band. Infine alle 21 nel giardino d’autore di Palazzo Fabroni dj set a cura di Riccardo Giovannetti. Merita ricordare quattro mostre a tema che arricchiscono in calendario, la prima appena inaugurata alla Biblioteca San Giorgio con l’esposizione di libretti e vinili dai Fondi Annapaola Campori Mettel e Marcello Pagnini (fino al 31 luglio), la seconda in Forteguerriana fino al 30 luglio dove sarà possibile apprezzare i documenti conservati nei fondi Rospigliosi, Bellini, Martini e nelle altre collezioni storiche.