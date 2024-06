Apre Sain2024. Via alle gare con l’arco

Prenderà il via domani, venerdì 28 giugno la tre giorni del Campionato Nazionale Sain2024 di tiro con l’arco. Le gare si svolgeranno presso gli insediamenti di Doganaccia 2000, via dei Cacciatori 6, nel Comune di Abetone Cutigliano, per concludersi domenica 30 giugno. L’area è raggiungibile in automobile o con la funivia, per chi volesse invece recarsi alla zona con il camper, è prevista un’apposita area di sosta. Il programma sarà così articolato: sabato 28 dalle 15 alle 18:30 accreditamento arcieri e controllo attrezzature. Domenica 29 dalle 8 apertura campo practical e a seguire l’accreditamento arcieri e nuovo controllo attrezzature, mentre la cerimonia di apertura sarà alle ore 10:45. L’inizio delle gare al Campo uno e al Campo due sarà alle 10:20 le prove giungeranno a conclusione alle 15 con la chiusura campi gara 3d e practical. Domenica 30 alle 8 apertura campo practical, chiamata piazzole campo 1 e campo 2, mentre alle 8:40 inizierà il secondo giorno di gara, per concludersi alle 13:30 con la chiusura dei campi su cui si svolgono le prove. Nel primo pomeriggio avverrà la cerimonia di premiazione e la chiusura dell’evento. Le gare si svolgeranno secondo le modalità previste nel Regolamento Outdoor 3d e applicando quanto previsto dal Regolamento sportivo. Le iscrizioni sono risultate oltre 200, dando origine alla presenza di almeno 600 persone tra atleti e accompagnatori. Per la gara saranno utilizzate sagome di animali invece che i classici bersagli rotondi che si vedono anche nelle competizioni olimpiche.

AnNa