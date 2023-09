Appuntamenti di fine estate con il Comune

Ultimi appuntamenti per Estate in città 2023, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Pistoia. Domani alle 18 al Parterre di piazza San Francesco si terrà il concerto del Quintetto Sax con il flauto di Paolo Zampini. Alle 21 nella corte della Magnolia del palazzo comunale è in programma l’opera teatrale "Sangue sulle antiche pietre" di Giuseppe Bigoni e lettura in ottava rima di un testo di Renzo Corsini in ricordo dell’eccidio di San Lorenzo, a cura dell’Anpi. Sabato alle 21 serata danzante con "Il ballo di fine estate" alla casa del popolo di Bottegone, con la musica dell’orchestra Angela Music. Sempre sabato alle 21, nella terrazza Grandonio a Palazzo de’ Rossi, si terrà un concerto della Filarmonica Borgognoni.