Aperture serali dei negozi. È già conto alla rovescia

Il countdown è avviato: manca ormai meno di una settimana all’inizio di una nuova stagione per i Percorsi Notturni, l’iniziativa che prevede l’apertura dei negozi del centro di Pistoia per tutti i giovedì di luglio, fino a mezzanotte. Il progetto, destinato ad attrarre residenti e turisti, nasce dalla sinergia tra Confcommercio Pistoia e Prato e l’Associazione culturale del centro storico di Pistoia. La locandina di quest’anno è particolarmente evocativa: i principali monumenti cittadini, infatti, si presentano appesi alle grucce che si trovano tipicamente nei negozi, richiamando al connubio vincente tra le bellezze del centro storico e le aperture serali.

Si inizia quindi giovedì 4 luglio, quando le attività resteranno aperte in concomitanza della Notte rossa di Avis e con il primo evento del Pistoia Blues, il concerto di Calexico.

Giovedì 11 luglio la musica sarà ancora protagonista accanto allo shopping, con Blues city in piazza Spirito Santo (Percussion Experience dalle 19 alle 21), un doppio show (alle 19 e alle 21) di Meek Hokum sulla Sala (progetto solista di Michele Darrel Bertoldi) e un doppio appuntamento anche in piazza Gavinana (alle 19 e alle 21) con i Jailbirds. I concerti saranno a ingresso libero, dalle 19. Nel frattempo si svolgerà anche il Mercatino del Blues e, di sera, sono attesi i concerti in piazza Duomo di Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater

Lo shopping serale torna poi giovedì 18 luglio (eventi in corso di programmazione), giovedì 25 luglio, in concomitanza con uno degli appuntamenti più estesi dell’estate pistoiese, la Giostra dell’orso e giovedì 1 agosto.