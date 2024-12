Anziani e digitale: sfide e soluzioni emerse all'assemblea CNA Toscana centro

PISTOIA - Anziani e digitale. Si è parlato di questo rapporto - tutt’altro che facile - durante l’assemblea organizzata da CNA Pensionati Toscana centro nella giornata di ieri al Circolo Arci di Santomato. In occasione dell’iniziativa, dal titolo "Digitale facile con Cna: niente ostacoli per la terza età" e moderata dal Direttore di Cna Toscana centro Cinzia Grassi, oltre a diversi associati hanno partecipato il presidente Cna Toscana centro Claudio Bettazzi; il presidente Cna Pensionati Toscana centro, Luciano Bartolotti; Maria Federica Giuliani in rappresentanza dell’assessore Stefano Ciuoffo e Sauro Del Turco (direzione sistemi informativi, strutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana); Benedetta Squittieri, assessore all’innovazione del comune di Prato, e Alessandro Sabella, assessore all’innovazione del comune Pistoia.

Durante il convegno sono stati mostrati i risultati della simulazione organizzata da Cna pensionati Toscana centro tra i propri associati per comprendere l’impatto del digitale sugli anziani. Dall’esperimento, che ruotava attorno alla domanda "Cosa accadrebbe se sparissero gli sportelli?" e "che ruolo può avere la terza età in un mondo sempre più digitale?", sono emerse le difficoltà della terza età nel restare al passo con i tempi con lo sviluppo digitale.

Le criticità maggiori? Formazione insufficiente, la paura di incorrere in truffe online, l’accessibilità alle piattaforme, il rispetto della privacy. Fra i dati più interessanti, quello legato alla necessità di aiuto richiesta dagli Over 65 per accedere ai servizi, come la prenotazione di una visita medica (54,3%). Solo il 30% degli over 65 utilizza Internet in Italia, una percentuale che in Toscana sale al 35%. Appena il 20% degli anziani possiede competenze digitali di base, mentre il 55.7% dichiara di conoscere lo Spid, il 50.2% utilizza regolarmente l’email e solo il 25.6% accede ai servizi sanitari regionali online. Il 40% degli intervistati esprime timori riguardo alla sicurezza online, una percentuale che evidenzia la necessità di campagne di sensibilizzazione e protezione.

"Il tema della digitalizzazione dei nostri associati, che ci hanno mostrato tutta la loro insicurezza, rappresenta per noi uno snodo prioritario che stiamo affrontando, come Cna, con forti investimenti su progetti dedicati e gestiti da Cna pensionati e Cna sociale - l’intervento di Luciano Bartolotti - Sono stati infatti attivati recentemente quattro "punti digitali facili" nelle sedi Cna (due a Prato, uno a Pistoia e un ad Agliana, nda)".

Fra le proposte suggerite per un futuro digitale accessibile, ecco una formazione più mirata, un portale unico e intuitivo, ed esercitazioni periodiche per consolidare le competenze acquisite.

Francesco Bocchini