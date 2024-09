Anziana cade in casa. È stata salvata dai vigili

Era caduta per terra da diverse ore, riportando vari ecchimosi. Un’anziana sarebbe potuta morire, se gli agenti della polizia municipale di Montecatini non fossero intervenuti a salvarla. Erano circa le 17.45, mentre la pattuglia di pronto intervento stava transitando nella zona di via Manzoni, nel cuore termale e turistico e della città. Gli agenti, all’improvviso, hanno udito le grida lancinanti di aiuto di una donna. I vigili si sono fermati, cercando di capire da dove provenissero. Alla fine, hanno individuato un’abitazione con una cancellata molto alta.

Le grida della donna si facevano sempre più strazianti e gli agenti non hanno esitato a scavalcare il cancello per entrare nell’abitazione a porgere aiuto. Dentro la casa hanno trovato un’anziana donna che vive lì da sola. Era caduta per terra da alcune ore e non riusciva più a rialzarsi da sola. Il suo corpo era ricoperto da ecchimosi provocate dall’impatto con il suolo. L’arrivo dei due agenti della polizia municipale è stato davvero provvidenziale perché ha consentito di chiamare subito i soccorritori del 118. I vigili urbani, grazie alla preparazione acquisita per il primo soccorso, hanno aiutato il personale a caricare la donna sulla barella, consentendo che potesse essere portata fuori dall’abitazione e caricata sull’ambulanza. Durante le operazioni, gli agenti della polizia municipale, che nell’attesa avevano provveduto a tranquillizzarla, hanno consentito all’anziana di restare cosciente. La donna è stata portata all’ospedale di Pescia. Ogni anno cinque milioni di anziani subiscono una caduta nel proprio domicilio e di questi circa milione viene portato al pronto soccorso, denunciando infortuni legati a questa problematica. Nel 5-10% dei casi vengono riportati fratture, traumi cranici e ferite con esiti che incidono pesantemente sulla qualità della vita della persona e richiedono interventi medici anche a distanza di tempo. Da.B.