Antitetanica gratuita dopo l’alluvione

Antitetanica per prevenzione e gratuita, a Quarrata, dopo l’alluvione del 2 novembre. La seconda seduta di vaccinazione straordinaria è prevista domani, giovedì 30 novembre, alla Casa della Salute di Quarrata dalle ore 9 alle 13. La vaccinazione riguarda gli over 18 che necessitano di una dose di richiamo, trascorsi 10 anni dall’ultima somministrazione, ma anche coloro che non hanno ancora effettuato alcuna vaccinazione antitetanica. L’accesso, per un massimo di 30 persone, non necessita di appuntamento (i cittadini potranno accedere all’ambulatorio in ordine di arrivo) ed è gratuito. L’iniziativa dell’Azienda Sanitaria attraverso le unita funzionali di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione riguarda i territori colpiti dall’alluvione ed è promossa anche dal sindaco Gabriele Romiti.