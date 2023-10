Annullato il presidio per la pace

L’iniziativa del presidio per la pace in Medio Oriente è stata rinviata. "L’evento di sabato 21 ottobre in piazza Gavinana a Pistoia è stato sospeso per non sovrapporsi alle altre iniziative che nel frattempo sono state messe in programma – fanno sapere gli organizzatori (nello specifico, Si e Sce) –, tuttavia il nostro impegno come soggetti politici non si ferma: chiediamo alla popolazione pistoiese di far sentire la propria vicinanza a tutte le vittime del terrorismo e delle guerre in corso, con il rifiuto totale, indifettibile e certo della guerra e del terrorismo. Per questo – concludono – invitiamo tutti a prestare attenzione e a partecipare alle iniziative che verranno sviluppate dall’associazionismo pistoiese".