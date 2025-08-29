Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Andreotti in pensione. La Montagna cerca un nuovo medico
29 ago 2025
ANDREA NANNINI
Andreotti in pensione. La Montagna cerca un nuovo medico

Dal 31 agosto il dottor Sandro Andreotti cesserà l’attività di medico di famiglia nell’ambito della montagna pistoiese per raggiunti limiti di età. A comunicarlo è l’Asl Toscana Centro, che ha anche fatto sapere di essersi subito attivata con la pubblicazione di un bando per l’assegnazione dell’incarico, finalizzato a garantire la stessa copertura territoriale e quindi i medesimi servizi per la cittadinanza. La procedura non ha però avuto esito positivo.

A partire dal 1° settembre, gli assistiti del dottor Andreotti sono invitati, quindi, a effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia. Per assicurare la continuità assistenziale, sarà garantita la presenza ambulatoriale sul territorio montano, mantenendo attivi gli ambulatori di Prunetta, Piteglio, Prataccio e Crespole. La scelta del medico potrà essere effettuata recandosi presso gli sportelli di scelta/revoca del territorio di riferimento oppure online, attraverso il portale specifico e tramite la piattaforma Open Toscana, scegliendo il servizio Cambio medico.

Per l’accesso a questi indirizzi online è necessario avere attivati lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale, la Cie, la carta d’identità elettronica, o la Cns (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi). La scelta può essere effettuata anche tramite l’App Toscana Salute, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS, o attraverso i Totem PuntoSì disponibili sul territorio, utilizzando la tessera sanitaria attiva (foto d’archivio).

