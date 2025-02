Ancora deliri Novax. Agenzia delle entrate nel mirino dei vandali

Ci risiamo, purtroppo. Le vetrate della sede dell’Agenzia delle Entrate di Pistoia sono state imbrattate con scritte offensive contrassegnate dal simbolo novax della "W" cerchiata in rosso ed altre frasi tra cui, a caratteri cubitali, "Co2=Frode" e altri deliranti slogan contro la digitalizzazione. Le scritte, tracciate con vernice spray, coprono porte, finestre e vetri al primo piano dell’Agenzia delle Entrate. L’atto di vandalismo è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì e con ogni probabilità è stato opera di un gruppo di persone. Le scritte sono state scoperte ieri mattina all’apertura degli uffici sia dai dipendenti che dagli utenti che si apprestavano ad entrare. Le forze dell’ordine hanno compiuto i rilievi del caso e sono in corso le indagini per individuare gli autori anche utilizzando gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e in particolare quelli della stessa sede dell’Agenzia delle Entrate. Le documentazioni filmate sono già state sottoposte ad un primo esame da parte degli inquirenti.

Dopo che la notizia si è diffusa, nella mattinata di ieri, sono giunte le condanne da esponenti del Partito Democratico e dal sindacato Funzione Pubblica della Cgil Pistoia e Prato. "Spiace ancora di più – scrive il consigliere regionale Pd Marco Niccolai - per la concomitanza con la Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e volontariato. La giornata del 20 febbraio è stata istituita proprio per ringraziare il personale sanitario ai tempi del Covid. Queste scritte continuano ad oltraggiare l’impegno di queste persone e la memoria delle vittime della pandemia, da cui saremmo usciti molto più lentamente senza i vaccini. Basta con le mistificazioni e gli oltraggi. Mi auguro che le autorità competenti accertino le responsabilità di questi gesti così gravi". Sempre dal Pd si è levata la voce di condanna di Riccardo Trallori: "i fatti accaduti alla sede dell’Agenzia delle Entrate di Pistoia danno il segno del clima generale in cui viviamo. Spero che le forze dell’ordine riescano ad individuare gli autori di questo gesto, facendo giustizia. Piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici ed ai lavoratori dell’Agenzia delle Entrate".

Condanna e solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Agenzia delle Entrate viene da Riccardo Bartolini, segretario generale della Funzione Pubblica della Cgil Pistoia e Prato. "Le porte dell’agenzia delle entrate di Pistoia – afferma Bartolini - sono state imbrattate con scritte farneticanti, la FP CGIL esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori e lavoratrici, confidiamo nell’opera delle forze dell’odine per risalire a gli autori di questi danneggiamenti". Imbrattamenti con scritte analoghe nelle sedi dell’Agenzia delle Entrate sono avvenute nei mesi scorsi anche a Firenze, Modena, Mantova, Vicenza, Padova e Roma Trastevere. Molti i casi registrati nella provincia di Pistoia.

Sul tema è intervenuto anche il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina. "Anche questa volta, come in casi analoghi – ha spiegato il prefetto Messina, rispondendo ai giornalisti - è stata avviata un’importante attività investigativa, come del resto era avvenuto anche .a Monsummano dove erano state apposte delle scritte minacciose nei confronti del sindaco di quel comune. L’attività investigativa è partita subito, non voglio rilasciare indiscrezioni, però la vicenda è al vaglio delle forze di polizia, in questo caso dei carabinieri, che stanno valutando anche l’aspetto delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona".

