Anche gli ultras parteciperanno alla festa dell’Under 17 campione regionale

The show must go on. Ed è proprio così per il settore giovanile della Pistoiese, che nel weekend tornerà in campo per la prima volta dopo l’esclusione della prima squadra dal campionato di Serie D. Lo scorso fine settimana era stato dolcissimo per le giovanili arancioni, con la formazione Under 17 capace di conquistare il titolo di campione regionale. A Lido di Camaiore ad esultare c’erano i genitori dei ragazzi e qualche fedelissimo, ma la festa vera e propria andrà in scena domenica allo stadio Barni di Montale, in occasione del match contro la Fortis Juventus, in programma alle 10.30. Alcuni tifosi hanno infatti annunciato che saranno presenti per celebrare e omaggiare i giovani arancioni, che tra ostacoli ed enormi difficoltà sono riusciti a conquistare la vittoria del campionato. "Nonostante il recente e disastroso fallimento della nostra amata Olandesina – si legge nella nota – che ci porta ad essere sempre più contrari e schifati da questo calcio malato, noi ragazzi della Curva Nord domenica 21 aprile, in una data a noi molto cara, saremo presenti alla partita della squadra giovanile per festeggiare la vittoria del campionato. Noi insieme a loro a rappresentare gli ultimi baluardi di un calcio dal volto sano e pulito in questa città. La fede resta, la passione non svanisce e tutti insieme saremo uniti a ricordare che la Pistoiese siamo noi!". Un gesto di unione e di vicinanza verso dei ragazzi che ancora per qualche settimana potranno portare sul petto lo stemma della Pistoiese e difenderne i colori.

Michele Flori