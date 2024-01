"Amori pistoiesi", il libro dello stilista Alberto Melani. Con Rossella Chietti e lo storico Claudio Rosati

Una Pistoia inedita, la cui narrazione passa attraverso un affresco inedito: quello che guarda al cuore, alle relazioni animate dal sentimento. Nuova tappa per la presentazione del libro "Amori pistoiesi" (Gli Ori, 2023) di Alberto Melani: l’appuntamento è per martedì prossimo, 16 gennaio, alle ore alle 17 nella sala intitolata Gianna Manzini della Biblioteca San Giorgio, in via Pertini.

In una Pistoia verissima e vivissima si racchiudono tante storie, raccolte in otto distinte sezioni, che raccontano le diverse declinazioni dell’amore e dell’eros di provincia, tra curiosità e pudori, tra perbenismo e trasgressione, tra vizi privati e pubbliche virtù. Nell’occasione, l’autore parlerà del suo libro con Rossella Chietti, presidente dell’associazione Amici della San Giorgio, e con lo storico locale Claudio Rosati.

Alberto Melani è fondatore, con la moglie Cristina, del marchio di abbigliamento Club Voltaire. Cresciuto nella storica sartoria "Melania" della mamma, Maria Melani, è qui che comincia a lavorare dopo gli studi, dal 1977.

Di educazione rigidamente cattolica, vissuto da sempre in ambienti femminili e in una famiglia di stampo matriarcale, ritrova nell’amore per la donna una ragione imprenditoriale. Amante dell’arte, degli animali e della cultura in genere Alberto Melani si definisce un "buon illuminista" nonché "ultimo ambulante della moda". La cittadinanza è invitata a prendere parte all’evento.

